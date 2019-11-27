أهالي اسرى جنوبيون يناشدون قوات التحالف بأطلاق سراح أبنائهم من سجون مليشيات الاخوان بشبوة (أسماء)



4 مايو / خاص



ناشد أهالي واقرباء اسرى القوات الجنوبية المعتقلين في سجون مليشيات الاخوان بمحافظة شبوة ، قوات التحالف بقيادة السعودية بسرعة اطلاق سراح الاسرى الجنوبيين الذين اعتقلتهم مليشيات الاخوان في احداث أغسطس الماضي خلال المواجهات التي وقعت بعتق شبوة بين القوات الجنوبية ومليشيات .

واكد أهالي الاسرى ان أبنائهم معتقلين منذ شهر 8/ 2019 م ويواجهون معاملات قاسية داخل سجون مليشيات الاخوان التي استحدثتها بشبوة.

وقال الأهالي في مناشدتهم : اننا نتوجه الى قيادة التحالف المتمثلة بالمملكة العربية السعودية بالضغط على قيادات جيش حزب الإصلاح بشبوة من اجل اطلاق سراح أبنائنا من سجونهم ورفع المعاناة عنهم.

والجدير ذكرة ان اللجنة التي شكلت بخصوص اطلاق سراح الاسراء من قبل الطرفين بائت بالفشل، رغم مرور ثلاثة اشهر منذ تشكيل اللجنة لتنفيذ إجراءات عملية اطلاق الاسرى من قبل مليشيات الاخوان والقوات المسلحة الجنوبية.

وأكدت مصادر ان محافظ شبوة بن عديو ومدير امن المحافظة هم من تسببوا بعرقلة عمل اللجنة وافشلوا عملية تبادل اطلاق سراح الاسرى.

وحملت منظمات حقوقية بعدن واسر المعتقلين محافظ شبوة الاخواني كامل المسؤولية في حال حدوث مكروة لابنائهم في سجون الإصلاح.

وحصل ” 4 مايو” على كشف بأسماء الأسرى من القوات الجنوبية المعتقلين في سجون مليشيات الاخوان بعتق وهم :

1-فكري علي صالح السقاف

2-محمد أحمد حسين الفيضي

3-عبدالقوي محمد صالح الملجمي

4-يوسف عبدالحافظ محمد صالح

5-عبدالله علوي حسين شيخ

6-عامر علي عبدالله الحبيشي

7-عبدالجبار فضل محمد سعيد

8-يوسف عبدالله مثنى ناجي

10-قاسم صالح عثمان القعقوع

11-امين أحمد عمر صالح

12-محسن حسين محمد الجابري

13-يعقوب صالح محسن علي

14-حسين سيف محسن عثمان

15-فارس علي سالم يحيى

16-عبد ربه منصور علي غالب

17-عسكر عفيف علي حريز

18-بلال حمود أحمد قاسم

19-علي محسن صالح منصور

20-محمد صالح يحيى صالح

21-عبدالرحمن حمود محمد علي

22-فضل عبدالله محمد علي

23-مصطفى أحمد عوض محسن

24-عبدالله محمد ناجي علي

25-عبدالكريم سيف راشد مثنى

26-فجر فلاح علي سعيد

27-محمد جعفر محمد عثمان

28-حماده محمد عبدالله مثنى

29-محمد عبدالعزيز قاسم مسعد

30-صدام مسعد احمد احمد

31-محمد علوي محمد عبدالله

33-أحمد قاسم أحمد يحيى