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أهالي الرباط بلحج يناشدون النائب العام التدخل لإطلاق محتجزين في اللواء الخامس

13 يناير، 2020
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أهالي الرباط بلحج يناشدون النائب العام التدخل لإطلاق محتجزين في اللواء الخامس

ناشد عاقل منطقة الرباط التابعة لمديرية تبن في محافظة لحج ومعه أهالي المنطقة ؛ النائب العام للجمهورية  علي الأعوش ؛ بالتدخل لإطلاق الشابين ( علي وعمرو) نجلي عاقل المنطقة عبدالحكيم العزيبي المحتجزين في سجن معسكر اللواء الخامس دون مسوغ قانوني .
وقال أهالي المنطقة إن قوة تتبع اللواء الخامس قامت منذ شهرين بمداهمة منازل السكان واقتياد عدد من الشباب إلى سجن اللواء دون أسباب تذكر ؛ مضيفين أنهم قاموا بمتابعة الجهات التي قامت باحتجاز أولادهم إلا أن تلك المتابعات لم تسفر عن شيء .
وأوضح الأهالي أن هناك توجيهات صريحة من محافظ لحج اللواء الركن أحمد عبدالله تركي ورئيس نيابة المحافظة بإطلاق أولادهم إلا أن قيادة اللواء لم تمتثل لتلك التوجيهات حتى الآن ؛  وأصرت على تجاهلها .

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