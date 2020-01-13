أهالي الرباط بلحج يناشدون النائب العام التدخل لإطلاق محتجزين في اللواء الخامس

ناشد عاقل منطقة الرباط التابعة لمديرية تبن في محافظة لحج ومعه أهالي المنطقة ؛ النائب العام للجمهورية علي الأعوش ؛ بالتدخل لإطلاق الشابين ( علي وعمرو) نجلي عاقل المنطقة عبدالحكيم العزيبي المحتجزين في سجن معسكر اللواء الخامس دون مسوغ قانوني .

وقال أهالي المنطقة إن قوة تتبع اللواء الخامس قامت منذ شهرين بمداهمة منازل السكان واقتياد عدد من الشباب إلى سجن اللواء دون أسباب تذكر ؛ مضيفين أنهم قاموا بمتابعة الجهات التي قامت باحتجاز أولادهم إلا أن تلك المتابعات لم تسفر عن شيء .

وأوضح الأهالي أن هناك توجيهات صريحة من محافظ لحج اللواء الركن أحمد عبدالله تركي ورئيس نيابة المحافظة بإطلاق أولادهم إلا أن قيادة اللواء لم تمتثل لتلك التوجيهات حتى الآن ؛ وأصرت على تجاهلها .