أهالي “السحيل ” بسيئون يلقون القبض على شخص حاول سرقة سيارة مواطن

سيئون (المندب نيوز )خاص

ألقى أهالي حي السحيل بمدينة سيئون، صباح اليوم الجمعة، القبض على شخص من محافظة البيضاء حاول سرقة سيارة مواطن بالحي.

وقال شهود عيان، أن أهالي الحي تمكنوا من إلقاء القبض على شخص

من أبناء محافظة البيضاء اليمنية حاول سرقة سيارة نوع هايلوكس تتبع المواطن هادي بن مغيث قبل هروبه .

وأفادوا ، أن أهالي الحي قاموا بربط السارق في أحد أعمدة الإنارة قبل تسليمه إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.