أهالي الضالع يودعون الشهيد عبدالسلام الأصهب

شيع أهالي محافظة الضالع، اليوم الأحد، جثمان الشهيد العقيد عبدالسلام الأصهب، منتسب اللواء ٣٠ مدرع.

وتوافد الآلاف إلى ساحة الشهداء في قعطبة، لأداء صلاة الجنازة على الشهيد، بمشاركة قيادات اللواء ٣٠ مدرع، وعدد من القيادات العسكرية في الضالع.

وعقب الصلاة على الشهيد، وري جثمانه في مقبرة قريته ريشان.

وقاد الأصهب معركة تحرير حبيل العبدي شمال قعطبة من المليشيات الحوثية، حيث سقط شهيدا خلال العمليات.

ويعد الشهيد أحد ابرز القيادات العسكرية التي أسست النواة الأولى للمقاومة الشعبية في مديرية قعطبة.

وقاد الراحل قوات جبهة حمك، غرب محافظة الضالع منذ سبتمبر 2015، ليتولى بعدها قيادة قطاع الفاخر.