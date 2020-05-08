أهالي الكودة” ينضمون وقفة إحتياجية مطالبين السلطة بسرعة إلقاء القبض على الجاني

تريم ( المندب نيوز ) حلمي بامؤمن

حضر جمع عفير عصر يوم الخميس أمام مركز الشرطة والمحكمة اﻷبتدائية بتريم محافظة حضرموت الوقفة الاحتياجية التي دعا لها المجلس الاهلي بالكودة ومجلس التضامن بمديرية تريم للتنديد بجرائم القتل والانفلات الامني الذي تشهده مدريات الوادي ومدرية تريم علئ وجة الخصوص حيث كان أخرها مقتل الشاب عبدالله صالح باعوضان من أبناء منطقة الكودة بطلق ناري فارق علئ أثرها الحياة.

الوقفة شهدث تفاعلا شعبيا كبيرا الذي سادتة الاعلام السوداء وصور الفقيد من قبيل المواطنين وكذلك من محبي الفقيد وعدد من وسائل الاعلام التلفزيونية وكذلك بعض من المواقع الالكترونية.

وقد أستقبل العقيد ركن عبد الناصر عبود التميمي مدير أمن مديرية تريم المحتجون قائلا :لقد وصلت مطالبكم ليلة البارحة وباذن الله سنعمل علئ تحقيقها وإلقاء القبض علئ الجاني .

هذا وقد ألقاء رئيس المجلس اﻷهلي بالمنطقة صالح ربيع بامؤمن نص البيان والذي يتلخص في عدة نقاط:- أهمها الاسراع في ألقاء القبض علئ الجاني ومطالبة كلا من محافظ حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ووكيل محافظ حضرموت لشؤون مدريات الوادي والصحراء عصام بن حبريش الكثيري وكذلك النائب العام الدكتور علي اﻷوعش بتحمل المسؤولية الكاملة لتلك القضية التي هزت الضمير الانساني داخل مديرية تريم .

مستطردا صالح في بيانة كل المنضمات الحقوقية والاعلامية للقيام بدورها علئ اكمل وجة ،موكدين أهالي الكودة بانه في حالة عدم القاء القبض علئ القاتل في اسرع وقت ممكن سيتم التصعيد بكل الطرق القانونية السليمة التي كفلها القانون.

وفي كلمة النيابة العامة بالمديريةشكر ماجد معجب التميمي القائم باعمال وكيل النيابة العامة بمديرية تريم شكر فيها المحتجون الذين تحلو بالسلمية في وقفتهم مشيرا بانه بتكاتف الجميع مع السلطة المحلية سوف يتم تخطي الكثير من المشكلات التي تواجة المجتمع التريمي والحضرمي بشكل عام .

وقد توجة صالح ربيع وجميع أهالي المنطقة بالشكر للسلطات الامنية وعلئ راسها العميد ركن عبد الناصر وكل من ساهم مع اﻷهالي في هذة الوقفة التي تعبر عن قضية المجتمع الحضرمي بشكل عام والمجتمع التريمي بشكل خاص.