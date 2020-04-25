عدن الغد

أهالي المنصورة : نعاني الاهمال المتعمد من قبل مدير عام المديرية (صور)

25 أبريل، 2020
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أهالي المنصورة : نعاني الاهمال المتعمد من قبل مدير عام المديرية (صور)

شكا أهالي مديرية المنصورة من الاهمال المتعمد الذي يتعرضون له من قبل مدير عام مديرية المنصور محمد عمر البري .
وقال الأهالي في شكواهم التي بعثوها لمحرر (عدن الغد) وعززوها بالصور إن المأمور البري أهمل المديرية التي تعاني من تكدس القمامات وطفح المجري وانعدام خدمتي الكهرباء والماء .
وأشار الأهالي إلى أن المأمور البري تنصل عن مهامه وظل يبحث عن افتتاح الأسواق التجارية والمطاعم، وترك عمله الأساسي والرسمي .
وبين الأهالي أن مديرية المنصورة تعاني من عدم قيام السلطة المحلية بشفط مياه الأمطار التي تسبب خطراً كبيراً عليهم وعلى أولادهم في ظل التخوف من وباء كورونا والأمراض الأخرى المعروفة .
مبينين أن مياه الأمطار اختلطت بالقمامة ومياه المجاري وشكلت خطراً عليهم وعلى أطفالهم، وذلك بعد أن غابت السلطة المحلية بالمديرية عن عملها .
واضاف الأهالي أن تنصل مدير عام المنصورة عن مهامه يبين مدى الاستهتار الذي وصل له المأمور بعدم قيامه بمهامه التي وجد في هذا المنصب لأجلها فقط .
مضيفين أنهم لجأوا إلى شراء بوز ماء والبحث عن شربة ماء في المساجد والأماكن الأخرى بعد أن انقطعت عن منازلهم المياه دون تحرك من قبل السلطة بالمديرية .
وأشاروا إلى أن هناك عمليات تشويه لجمال المديرية من خلال احراق القمامة في مكانها والتي تسبب أولاً اختناق وسموم للساكنين بجانب القمامة وثانياً تشويه المكان الذي احرقت فيه القمامة .
وأكدوا أن المأمور محمد عمر البري لم يعد جديراً بأن يقود مأمورية المنصورة، مناشدين الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء ومحافظ عدن التدخل وإيجاد البديل .

 
 

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