أهالي بالشيخ عثمان يناشدون رئيس الوزراء بإنقاذهم من المياه المتراكمة

ناشد أهالي حي الغريري في مديرية الشيخ عثمان رئيس الوزراء على انقاذهم من الاهمال الذي تمارسه المؤسسة العامة لمياه الصرف الصحي.

وقال الاهالي في إفادات ل كريتر سيول في الشيخ عثمان تغرق الشارع الذي بجوار سوق شمسان التجاري.

وتابع الاهالي بالقول ابلغنا الموسسة للمياه والبلدية من اجل شفط المياه ولكن لم يتم الاستجابة .

وحمل الاهالي مدير الموسسه المياة فتحي السقاف الذي يرفض اعطاءهم الشفاطات لشفط السيول التي عرقلت الشارع من السير حد قولهم.