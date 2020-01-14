كريتر سكاي

أهالي بالشيخ عثمان يناشدون رئيس الوزراء بإنقاذهم من المياه المتراكمة

15 يناير، 2020
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(كريتر سكاي):خاص

ناشد أهالي حي الغريري في مديرية الشيخ عثمان رئيس الوزراء على انقاذهم من الاهمال الذي تمارسه المؤسسة العامة لمياه الصرف الصحي.

وقال الاهالي في إفادات ل كريتر سيول في الشيخ عثمان تغرق الشارع الذي بجوار سوق شمسان التجاري.

وتابع الاهالي بالقول ابلغنا  الموسسة للمياه والبلدية من اجل شفط المياه ولكن لم يتم الاستجابة .

وحمل الاهالي مدير الموسسه المياة فتحي السقاف الذي يرفض اعطاءهم الشفاطات لشفط السيول التي عرقلت الشارع من السير حد قولهم.

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