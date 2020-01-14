كريتر سكاي
أهالي بالشيخ عثمان يناشدون رئيس الوزراء بإنقاذهم من المياه المتراكمة
(كريتر سكاي):خاص
ناشد أهالي حي الغريري في مديرية الشيخ عثمان رئيس الوزراء على انقاذهم من الاهمال الذي تمارسه المؤسسة العامة لمياه الصرف الصحي.
وقال الاهالي في إفادات ل كريتر سيول في الشيخ عثمان تغرق الشارع الذي بجوار سوق شمسان التجاري.
وتابع الاهالي بالقول ابلغنا الموسسة للمياه والبلدية من اجل شفط المياه ولكن لم يتم الاستجابة .
وحمل الاهالي مدير الموسسه المياة فتحي السقاف الذي يرفض اعطاءهم الشفاطات لشفط السيول التي عرقلت الشارع من السير حد قولهم.