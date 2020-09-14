كريتر سكاي
أهالي بلوك 31 بالمنصورة يشكون إنقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم
كريترسكاي/خاص
شكا أهالي بلوك 31 في مديرية المنصورة إنقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم.
شكا أهالي بلوك 31 في مديرية المنصورة إنقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم.
وقال أهالي بلوك 31 لكريتر سكاي: غاب التيار عنهم منذ يوم أمس منذ الساعه عشر و ربع مساء و حتى هذه اللحظه مما يعني ان التيار الكهربائي منقطع لأكثر من ثمان ساعات…
وأشاروا إلى أنهم تواصلوا مع طوارئ الكهرباء و لم يلقون أي استجابة.
وناشد الأهالي مؤسسة الكهرباء بالتدخل لإصلاح الخلل وإعادة التيار وسط ارتفاع درجة الحرارة الخانقة.
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