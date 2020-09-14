كريتر سكاي

أهالي بلوك 31 بالمنصورة يشكون إنقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم

14 سبتمبر، 2020
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كريترسكاي/خاص

شكا أهالي بلوك 31 في مديرية المنصورة إنقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم.
وقال أهالي بلوك 31 لكريتر سكاي: غاب التيار عنهم منذ يوم أمس منذ الساعه عشر و ربع مساء و حتى هذه اللحظه مما يعني ان التيار الكهربائي منقطع لأكثر من ثمان ساعات…
وأشاروا إلى أنهم تواصلوا مع طوارئ الكهرباء و لم يلقون أي استجابة.
وناشد الأهالي مؤسسة الكهرباء بالتدخل لإصلاح الخلل وإعادة التيار وسط ارتفاع درجة الحرارة الخانقة.

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