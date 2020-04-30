كريتر سكاي

أهالي حي ملقاط بالممدارة في عدن يشكون من ضعف التيار الكهربائي ويناشدون كهرباء عدن

30 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

شكا اهالي حي ملقاط بالممدارة في مديرية الشيخ عثمان بعدن من ضعف شديد لخدمة التيار الكهربائي في منازلهم منذ يوم الإثنين.

وقال الأهالي في أحاديث متفرقة  بأن التيار الكهربائي في منازلهم يشهد ضعف شديد منذ يوم الإثنين  وعدم الإستقرار , مشيرين إلى أن هذا الضعف والتذبذب للتيار الكهربائي قد تسبب في احتراق بعض الأجهزة الكهربائية في منازلهم .

وناشد الأهالي إدارة مؤسسة كهرباء عدن بالتدخل وإنهاء معاناتهم وخسارتهم لاجهزتهم الكهربائية, مطالبين القائمين على الكهرباء بالتفاعل مع مناشدتهم بالتوجيه بنزول فريق فني إلى المنطقة لمعرفة سبب الضعف والتذبذب للتيار الكهربائي وإيجاد الحلول المناسبة له في أسرع وقت ممكن ان الكهرباء منقطعة بشكل نهائي .

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