أهالي خور مكسر يشكون من طفح (مياه الصرف الصحي)

شكا سكان مديرية خور مكسر معاناتهم من طفح المجاري الذي تسببت في عرقلة حركة المرور اضافة الى ان ترك هذه المياة الراكده في الشوارع قد يؤدي للاصابة بالامراض والاوبئة المعدية والقاتلة.

وقال مصدر محلي لـ ”كريتر سكاي“ بأن القرية الروسية (منازل النفط) باتت تغرق بالمجاري دون أي حلول جذرية كونها تعيش في مستنقع لا ينضح من مياه الصرف الصحي.

وناشد أهالي خور مكسر بالتدخل الجاد لانهاء معاناتهم مع المجاري التي باتت تشكل هاجزاً مخيفاً لهم.