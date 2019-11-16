كريتر سكاي

أهالي خور مكسر يشكون من طفح (مياه الصرف الصحي)

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 12 دقيقة
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عدن(كريتر سكاي )خاص

شكا سكان مديرية خور مكسر معاناتهم من طفح المجاري الذي تسببت في عرقلة حركة المرور اضافة الى ان ترك هذه المياة الراكده في الشوارع قد يؤدي للاصابة بالامراض والاوبئة المعدية والقاتلة.

وقال مصدر محلي لـ ”كريتر سكاي“ بأن القرية الروسية (منازل النفط) باتت تغرق بالمجاري دون أي حلول جذرية كونها تعيش في مستنقع لا ينضح من مياه الصرف الصحي.

وناشد أهالي خور مكسر بالتدخل الجاد لانهاء معاناتهم مع المجاري التي باتت تشكل هاجزاً مخيفاً لهم.

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كريتر سكاي

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