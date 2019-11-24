أهالي رضوم بشبوة يستلمون مساعدات اغاثية تالفة مقدمة من منظمة الغذاء العالمي

رفض أهالي مدينة رضوم عاصمة مديرية رضوم بمحافظة شبوة استلام المساعدات الإنسانية الشهرية المقدمة من منظمة الغذاء العالمي عبر جمعية التكافل الإنساني المنفذ لبرنامج الغذاء العالمي.

وأكد الأهالي رفضهم التام لهذه المساعدات التي تحتوي على مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال مصدر من الأهالي :” إن القاطرة التي تحمل هذه المواد لازالت واقفة بجانب مدرسة رضوم للتعليم الأساسي حيث يتم تخزين المواد ولم تفرغ حمولتها الغير صالحة.

من جانبهم أعرب أهالي مدينة رضوم عن استيائهم البالغ من تصرفات منظمة الغذاء العالمي وشريكهم المنفذ جمعية التكافل الإنساني وذلك بتوزيع مواد غذائية تالفة تؤدي إلى أمراض خطيرة قد تحصد أرواح الناس .

الجدير ذكره أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها منع توزيع مواد غذائية في مدينة رضوم بسبب عدم صلاحيتها.