أهالي سقطرى يشيدون بدور الإمارات في تأمين استمرار التيار الكهربائي رغم العاصفة

عدن24 ـ متابعات

أعرب أبناء مدينة حديبو، عاصمة أرخبيل سقطرى، عن ارتياحهم لاستمرار التيار الكهربائي بالمدينة بالرغم من هطول الأمطار بغزارة.

وأشاد أهالي حديبو، باستمرار التيار الكهربائي، بفضل جهود مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، التي حرصت على إنشاء منظومة كهرباء حديثة، باستبدال خطوط نقل التيار الكهربائي الهوائية بالكابلات الأرضية.

وثمن المواطنون، حرص مؤسسة خليفة الإنسانية، بتحصين المحاولات في مختلف المناطق، بحواجز وغرف اسمنتية، لعزلها عن السيول والتأثيرات الجوية التي تضرب الجزيرة.

وتواصل شركة ديكسم باور وتكنولوجيا المياه، جهودها لاستكمال عملية حفر ومد الكابلات الكهربائية الأرضية إلى مختلف مدن وقرى سقطرى، بدعم من مؤسسة الشيخ خليفة الإنسانية، بعد تهالك الشبكة الهوائية لتأثرها بعوامل التعرية من رياح وأمطار.