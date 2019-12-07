عدن 24

أهالي سقطرى يشيدون بدور الإمارات في تأمين استمرار التيار الكهربائي رغم العاصفة

7 ديسمبر، 2019
0

عدن24 ـ متابعات
أعرب أبناء مدينة حديبو، عاصمة أرخبيل سقطرى، عن ارتياحهم لاستمرار التيار الكهربائي بالمدينة بالرغم من هطول الأمطار بغزارة.
وأشاد أهالي حديبو، باستمرار التيار الكهربائي، بفضل جهود مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، التي حرصت على إنشاء منظومة كهرباء حديثة، باستبدال خطوط نقل التيار الكهربائي الهوائية بالكابلات الأرضية.
وثمن المواطنون، حرص مؤسسة خليفة الإنسانية، بتحصين المحاولات في مختلف المناطق، بحواجز وغرف اسمنتية، لعزلها عن السيول والتأثيرات الجوية التي تضرب الجزيرة.
وتواصل شركة ديكسم باور وتكنولوجيا المياه، جهودها لاستكمال عملية حفر ومد الكابلات الكهربائية الأرضية إلى مختلف مدن وقرى سقطرى، بدعم من مؤسسة الشيخ خليفة الإنسانية، بعد تهالك الشبكة الهوائية لتأثرها بعوامل التعرية من رياح وأمطار.

الوسوم
أهالي استمرار الإمارات التيار العاصفة الكهربائي بدور تأمين رغم سقطرى في يشيدون

مقالات ذات صلة

Photo of الرئيس الزُبيدي يشيد بتضحيات اللواء الرابع مقاومة جنوبية في جبهات شمال الضالع

الرئيس الزُبيدي يشيد بتضحيات اللواء الرابع مقاومة جنوبية في جبهات شمال الضالع

7 ديسمبر، 2019
Photo of مؤسسة خليفة الإنسانية تُصرف مياه الأمطار بسقطرى

مؤسسة خليفة الإنسانية تُصرف مياه الأمطار بسقطرى

7 ديسمبر، 2019
Photo of الانتقالي يرعى حفل تخرج الدفعة 11 بمعهد الأحقاف

الانتقالي يرعى حفل تخرج الدفعة 11 بمعهد الأحقاف

7 ديسمبر، 2019
Photo of عقب الحالة المدارية “بافان”.. “إعمار اليمن” يمهّد الطرق المتضررة في محافظة سقطرى

عقب الحالة المدارية “بافان”.. “إعمار اليمن” يمهّد الطرق المتضررة في محافظة سقطرى

7 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق