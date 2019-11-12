صحيفة الأيام

أهالي صبر والوهط يطالبون بنشر شرطة مرور

صحيفة الأيام صحيفة الأيام منذ 39 دقيقة
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الحوطة «الأيام» خاص

ناشد سكان منطقتي صبر والوهط بلحج إدارة السير والمرور بالمحافظة بتركيب إشارات مرور على مدخل الوهط (المثلث)، وذلك لتفادي حوادث بشرية جسيمة.

وقال السكان: “إن المثلث تزدحم به كل أنواع المركبات والشاحنات، وأن فوضى كبيرة تحدث جراء عدم وجود إشارات مرور”.

وأوضح الأهالي لـ«الأيام» أن مدخل الوهط يربط أكثر من منطقة ويلتقي فيه القادمون من اتجاهات مختلفة، وأن عدم وجود شرطة مرور وإشارات مرورية يؤدي لارتباك حركة النقل ويعرقل حركة المشاة والمركبات”.

وأضافوا: “إن نشر عناصر من الشرطة سيسهم في مساعدة الناس بالعبور وسيضبط السائقين المخالفين”.

صحيفة الأيام

صحيفة الأيام

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