عدن الغد

أهالي صلاح الدين بالبريقة يقدمون الشكر لأحد عمال الكهرباء

9 ديسمبر، 2019
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أهالي صلاح الدين بالبريقة يقدمون الشكر لأحد عمال الكهرباء

يبذل الموظف في مؤسسة كهرباء عدن المهندس خالد علي عبد الله مجهود شخصي في اصلاح مشاكل خطوط الكهرباء حيث يعتبر نموذج حسن يعبر عن الاخلاص في المهنة وخدمة المواطنين
وفي هذا السياق شكر أهالي منطقة صلاح الدين بمديرية البريقة عامل الكهرباء خالد علي عبد الله لما يقوم به من عمل انساني لخدمة المواطنين والذي يستحق الشكر عليه خاصة في ظل غياب الدولة
وقال اهالي صلاح الدين في حديث مع صحيفة عن الغد أن المهندس خالد علي عبدالله يعتبر من انشط عمال المنطقة الثالثة بعدن ويقوم بجهود مستمرة لخدمة ابنا المديرية

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