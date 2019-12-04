أهالي مديرية الشيخ عثمان يشيدون بدور قطاع الحزام في تثبيت ركائز الأمن والاستقرار بالمديرية

أشادت الأوساط الإجتماعية والشعبية بمديرية الشيخ عثمان بالجهود الكبيرة التي يبذلها قطاع الحزام الأمني بالمدينة والتي اسهمت وبشكل مباشر في إرساء مداميك الأمن والاستقرار وترسيخ قواعد النظام والقانون وتثبيت ركائز الأمن في كافة مناطق المديرية.

وأثنى الأهالي وعدد من النشطاء على الدور الريادي الكبير والعمل المنسق والمنظم والمشترك مع كافة السلطات الرسمية والجهات المدنية الذي يضطلع به قطاع الحزام الأمني، مثمنين كل تلك التضحيات والمواقف الوطنية والبطولية المبذوله من قبل قيادة ممثلة بالقائد الشاب النقيب كرم المشرقي وكافة منتسبوا هذا القطاع الذي يمثل صمام أمان للشيخ عثمان والمناطق المجاورة.

جاء ذلك فى تصريحات مقتضبة لهم ومن خلال منشورات قاموا بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واشار الأهالي الى ان التفاهم والتعاون القائم بين المواطنين وقطاع الحزام الأمني قد اثمر في تحقيق الكثير من المكاسب والنجاحات والإنجازات الأمنية العظيمة التي يفتخر بها ابناء المديرية الشرفاء قاطبة، مؤكدين بإن هذه العلاقة الوطيدة بين الطرفين وعملهما المشترك قد توج خلال الفترات الماضية والحاضرة بتنفيذ وإنجاز العديد من المهام الناجحة من بينها حل ومعالجة الكثير من القضايا والهموم والمشاكل التي يعاني منها الناس الى جانب القبض على عشرات العناصر المطلوبة أمنياً ومروجي الحشيش والحبوب المخدرة وتقديمها للجهات ذات الإختصاص والقضاء على كل الظواهر الشاذة والمخلة.

ولفت الأهالي الى ان تلك النجاحات والمنجزات العظيمة ما كان لها ان تتحقق لولا وجود قيادة حكيمة على رأس الهرم الأمني بالمديرية تتمثل بالقياديان الشابان القائد “كرم المشرقي” قائد قطاع الحزام الأمني والاخ “محمد ناصر هادي” أركان حرب القطاع اللذان يبذلا كل الجهود ويعملان بما اوتيا من سعة وإمكانيات من اجل تثبيت الأمن والأستقرار والدفع بعجلة التنمية بالمديرية الى الأمام وضمان ديمومتها.

وكان اجتماع امني عقد مطلع الشهر الماضي شارك فيه جميع عقال الحارات والشخصيات الاجتماعية بالمديرية , أكدوا فيه وقوفهم إلى جانب قيادة الحزام الامني بالشيخ عثمان والتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمديرية وتذليل كافة الصعوبات أمامهم.