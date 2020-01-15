عدن الغد

أهالي مناطق محرومة من الخدمات بردفان يقدمون شكرهم للواء هيثم قاسم

15 يناير، 2020
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أهالي مناطق محرومة من الخدمات بردفان يقدمون شكرهم للواء هيثم قاسم

 وجه الأهالي  في مناطق الحي  الخامس بردفان المحرومة من المشاريع الخدمية  شكرهم وتقديرهم للواء هيثم قاسم على اللفتة الإنسانية  الكريمة، وذلك من خلال دعمه لصندوق الحي الخاص بالطريق  بمبلغ مليون وسبعمائة الف ريال كمساهمة شخصية إنسانية لصيانة الطريق المؤديه إلى  مناطقهم، مشيرين إلى أن تلك المساهمة دلالة واضحة وعطاء لاينبض للقايد اللواء هيثم قاسم. 
وقال مواطنون يقطنون المنطقة أن مثل هذه المساهمة والذي يقدمها اللواء لاتقتصر   على مناطقنا فقط ، ولفتوا من خلال برقية الشكر أن بصمات اللواء ودعمه قد شمل معظم مناطق الجنوب  وفي مختلف الجوانب. 
وجدد أهالي مناطق دبسان وضراعة ونمرة والقويرة ووالبلد وأيمن وبنا  الشكر للواء هيثم قاسم، متمنين منه أيضا بالتواصل مع المنظمات والجهات الداعمة من أجل التدخل في هذا الحي في جوانب خدمية أخرى مثل المياه والكهرباء.

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أهالي الخدمات بردفان شكرهم قاسم للواء محرومة من مناطق هيثم يقدمون

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