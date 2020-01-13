أهالي منطقة تونة بردفان يناشدون بإزالة صخور جبلية تقع فوق منازلهم

وجه أهالي منطقة تونة بردفان نداء إلى السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة والجهات الداعمة بإزالة صخور جبلية تقع فوق تلال مطلة على المنطقة وباتت تهدد حياة الساكنين منذ فترة طويلة.



وقال مواطنون في منطقة تونة أن الجهة الحكومية كانت قد استجابت لنداء الأهالي قبل أعوام من أجل إزالة الصخور، لكن الأوضاع التي شهدتها البلاد قد عرقلت من عملية إزالتها.



وجدد سكان منطقة تونة مناشدتهم عبر الأيام للسلطات المحلية بضرورة إزالة هذه الصخور حتى لاتسبب كوارث في حال سقوطها، مشيرين أنهم يعيشون في رعب متواصل خشية سقوط هذه الصخور فوقهم.



* من وضاح الحالمي