أهالي ميفعة يستنكرون تحويل ناد رياضي إلى سوق للقات

استنكر المواطنون في مديرية ميفعة، بمحافظة شبوة، الخاضعة لسيطرة مليشيات الإخوان الإرهابية، تحويل نادي الكفاح الرياضي بالمديرية إلى سوق للقات.

يأتي هذا السطو على الملاعب الرياضية والأراضي العامة من قبل متنفذين مع صمت السلطة المحلية، وغياب دعم قطاع الرياضة والشباب.

وأدان المواطنون والرياضيون تحويل النادي إلى سوق لبيع شجرة القات التي دمرت وأهلكت الشعب والوطن، وخلفت أضرارا مادية ونفسية على الأسرة والمجتمع.

وأضافوا أن كل هذا يحدث دون اي تحرك للجهات المعنية لإخراج السوق من أسوار نادي الكفاح الرياضي.

وطالب المواطنون والرياضيون السلطات المحلية بالمديرية والمحافظة يإيقاف هذا العبث بالممتلكات الرياضية والعامة.