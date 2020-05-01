أهالي وادي حضرموت يحتفلون بإعلان الانتقالي الإدارة الذاتية

احتفل العشرات من مواطني وادي وصحراء حضرموت بإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للجنوب، وذلك في حفل جماهيري ليلة أمس الخميس.

وتوافد عشرات المواطنين من مختلف مديريات الوادي والصحراء في الحفل الجماهيري بمدينة تريم، للمباركة والتفويض الشعبي لإعلان المجلس إدارة الجنوب ذاتياً بعد حالة الخراب الذي تعيشه البلاد في ظل فساد الحكومة الشرعية.

وأشاد المحتفلون بالقرار التاريخي، مشيرين إلى انحيازهم إلى القرار الجنوبي وطرد قوات المنطقة العسكرية الأولى وإحلال قوات النخبة الحضرمية بدلاً عنهم، مرددين هتافات ثورية أن حضرموت جنوبية ورافضة للشرعية.

وأكدت الإدارة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية تريم، أن المجلس الانتقالي الجنوبي الممثل الشرعي لاستعادة دولة الجنوب وحفظ حقوق الشعب الجنوبي وتوفير الخدمات الأساسية له.

وأوضح عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، صالح بازقامة، أن حضرموت كانت وما زالت وستبقى الجناح الآخر مع عدن وبهما يحلق الجنوب ومشروعه الوطني عالياً فوق كل الأجندة المشبوهة.

في ذات السياق، قال عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، خالد هود باغريب، إنّ محافظة حضرموت الشعلة الثورية لقضية الجنوب والتي عملت على هز عروش الأعداء، وظلت الشعلة الثورية للقضية الجنوبية لا سيما وأن أهلها ضربوا أروع الأمثلة في حب الجنوب.

وأضاف: “ثقوا أن الأرض التي تتصل بحضرموت ستبقى حرة ولن تنكسر مهما حاول الأعداء، ستبقى حضرموت قلب الجنوب النابض إلى الأبد”.

يذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن في الـ25 من أبريل الماضي، حالة الطوارئ في مدينة عدن، والمحافظات اليمنية الجنوبية كافة، وتوليه إدارتها ذاتياً، عوضاً عن السلطات المحلية التابعة لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، وذلك بعد أن تعذر تنفيذ اتفاق الرياض الذي وُقّع بين الجانبين مطلع نوفمبر 2019م.