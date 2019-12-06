أهالي وناشطون بيئيون بصلاح الدين يحذرون من انتشار الكوليرا لانقطاع المياه المتعمد وحفر الابار بجانب المجاري

حذر أهالي مناطق صلاح الدين بمديرية البريقة وناشطون في مجال صحة البيئة السلطات المحلية في المديرية والمحافظة ومسئولي المياه بعدن من مغبة انتشار وتفشي الامراض والأوبئة منها الكوليرا نتيجة حفر الابار من قبل المواطنين والتي تفتقد لمعيير ومبدأ السلامة في مناطق صلاح الدين بمديرية البريقة .

وقد اضطر الاهالي الى حفر تلك الابار بسبب الانقطاع المتعمد للمياه من قبل مسؤولي المياه في المديرية أمام مرأى ومسمع السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة بحسب قولهم .

من جانب آخر استشعر مهتمون ومختصون في مجال الصحة وصحة البيئة ودعوا الى ضرورة ايجاد حلول لانقطاع المياه ، وتوقيف مثل تلك الاعمال التي ستتسبب بكارثة انسانية وصحية مستقبلا نظرا لقرب تلك الابار المستحدثة من بيارات المجاري والصرف الصحي في تلك المناطق ، كما اكدوا على ضرورة منع مثل تلك الاعمال والزام مسئولي المياه بتوزيع حصص المياه بالتساوي بين مناطق مديرية البريقة ، والتي لوحظ بان عملية توزيع المياه في الخزانات غير عادلة ، حيث تظل مناطق صلاح الدين وفقم وعمران دون مياه لفترة تتراوح مابين 6 ايام الى اسبوع ، وبعدها تاتي المياه لمدة اربع ساعات فقط ، فتصل المياه لبعض المواطنين ولا تصل للبعض الاخر فيضطرون لشراء البوز وبعضهم يلجأ لحفر الابار التي تفتقر لمعايير السلامة والامان .

الجدير بالذكر ان اهالي مناطق صلاح الدين وفقم وعمران قد ناشدوا في وقت سابق محافظ عدن الاستاذ احمد سالمين ومدير مياه عدن م. فتحي السقاف من جور ما يتعرضون له من انقطاع متعمد للمياه عن مناطقم ، ووصولها لمناطق البريقة الاخرى والقريبة من صنع القرار في المديرية ، كما ناشدوا المنظمات الانسانية والبيئية للنزول وتقصي الحقائق في كيفية توزيع المياه

غير العادل في الخزانات بالبريقة ، وجاءت تلك المناشدات بعد ان تعرضت المنطقة في وقت سابق لوباء الكوليرا نتيجة تلوث المياه في مناطقهم حد وصفهم .

* من الخضر قاسم