أهملت علاج نجل الزنداني.. تركيا تستولي على شحنات طبية صينية متجهة لإسبانيا

@ نيوزيمن، وكالات:

السياسية

2020-04-04 11:56:43

اتهمت اسبانيا تركيا بالسيطرة على معدات طبية وكمامات قادمة من الصين الى اسبانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الاسبانية جونزالايس لايا – في تصريحات إعلامية رسمية اليوم: إن الشحنة الطبية التي استولت عليها السلطات التركية محمولة على عدة طائرات وتم دفع ثمنها للصين من قبل الحكومة الاسبانية تشمل اطناناً من اجهزة الكشف الطبي والمخبري لأمراض الفايروس التاجي “كوفيد -19″، بالإضافة إلى اجهزة تنفس اصطناعي، ومئات الالاف من الكمامات والعوازل اليدوية والمعقمات وعلاجات أخرى مرتبطة.

و أضافت الوزيرة: “يبدو ان تركيا قررت الإبقاء على الشحنة لمعالجة مرضاها”.

ناشطون يمنيون علقوا على هذا الخبر بالسؤال للسلطات التركية “لماذا تركت علاج محمد الزنداني وذهبت لتستولي على شحنة ليست لها”.

وكان محمد الزنداني نجل القيادي الإخواني عبدالمجيد الزنداني أعلن من تركيا قبل أقل من اسبوعين عن توصله لعلاج نهائي لفايروس كورونا بالاشتراك مع جامعة تركية وأنه بصدد تقديم العلاج لوزارة الصحة التركية.

وفي غضون العشرة الأيام المنصرمة انفجرت إصابات كورونا في تركيا من الرقم صفر إلى ما يزيد عن 21 الفا حتى اليوم و425 حالة وفاة معلن عنها رسميا والعدد في زيادة بصورة مهولة.