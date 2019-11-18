أهمية التعليم للفتاة.. ورشة تثقيفية بالعاصمة عدن (صور)

شهدت العاصمة عدن، أمس الأحد، اختتام أعمال الورشة التثقيفية الخاصة بأهمية التعليم للفتاة والتي تم تنظيمها من قبل القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بدار سعد.

وخلال اختتام أعمال الورشة التي استمرت يومين وشارك فيها قرابة 48 من فتيات المديرية، أشاد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمديرية عبد الله ناجي بن شملان ، بالأوراق والمداخلات المقدمة إلى أعمال الورشة

وشدد بن شملان على ضرورة التعليم للفتاة حتى تصبح عنصراً فاعلاً في المجتمع، وتستطيع التعرف على حقوقها وواجباتها والمخاطر التي قد تتعرض لها في حياتها بسبب أميتها،ومؤكدا على أهمية أن تتخذ الفتاة من العلم والمعرفة سلماً للحياة الآمنة والمستقرة .

وفي ختام كلمته، تقدم بن شملان بالشكر لكل الفتيات المشاركات في أعمال الورشة التثقيفية، مؤكدا دعم المجلس الانتقالي واهتمامه بكل الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تخص المرأة الجنوبية والفتاة على وجه الخصوص .

من جانبها عبرت المدربة ابتسام صالح، عن سعادتها بهذا الكم الهائل من الفتيات المشاركات، شاكرة لهن تفاعلهن وتجاوبهن مع أعمال الورشة .

وفي نهاية أعمال الورشة، جرى توزيع الشهادات التقديرية على المشاركات بحضور أياد المصفري، عضو انتقالي العاصمة عدن وعدد من أعضاء قيادة المجلس في المديرية.