أوائل جامعة عدن يطالبون رئيس الحكومة بتنفيذ توجيهاته باعتمادهم ماليا

4 مايو / مشتاق الشعيبي



طالب أوائل جامعة عدن للاعوام ٢٠١٢-٢٠١٣- ٢٠١٤م رئيس الحكومة الشرعية بتنفيذ توجيهاته التي أصدرها قبل عام إلى وزارة المالية والمتضمنة اعتمادهم ماليا.

وقال الأوائل في مطالبتهم: ” أنهم وبعد عناء خمسة أعوام متتالية تحصلوا على توجيهات من رئيس الحكومة باعتمادهم ضمن موازنة العام ٢٠١٩م على الرغم من أن إجراءات تعيينهم روتينية وإلى الآن لم تتخذ المالية بشأنهم أي معالجات”.

وأوضحوا ” أن إجراءات توظيفهم متعثرة في وزارة المالية وأن توجيهات رئيس الوزراء بضمهم في موازنة العام ٢٠١٩م لم تجد من ينفذها.. مشيرين بالوقت نفسه إلى تنكر رئاسة جامعة عدن لإصدار قرار بتعيينهم إداريا بدلا من إصدار مئات القرارات بشكل شبه يومي لمنتدبين بعضهم لا وجود لهم في ميدان العمل.

وأضافوا ” زملاؤنا في التخرج ومابعدهم في الجامعات الحكومية قد حصلوا على حقهم في التعيين قبل أعوام ونحن في جامعة عدن مضى على تخرجنا ست سنوات ونؤدي واجبنا في التدريس على مستوى كلياتنا وأقسامنا العلمية ونتفاجأ بإصدار الجامعة قرارات لأشخاص لاوجود لهم في أقسامنا العلمية” .