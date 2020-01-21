أوباميانج يظهر كمرشح بارز للانضمام إلى برشلونة

سبورت 360 – حالة من التضارب الكبير سادت الوسط الإعلامي الكتالوني في الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب اجتماع إدارة برشلونة لمناقشة ملف التعاقد مع مهاجم صريح في الميركاتو الشتوي، في ظل إصابة لويس سواريز.

وسبق لصحيفة “سبورت” الإسبانية، أن أشارت إلى أن تيمو فيرنر هو المفضل لدى إدارة برشلونة لتعزيز الخط الهجومي، فيما أكدت محطة “راديو كتالونيا”، أن السكرتير الفني إريك أبيدال يفضل الانتظار إلى الصيف لجلب لاوتارو مارتينيز.

إدارة برشلونة تستقر على ضم مهاجم آرسنال:

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن الاسم المرشح لتعويض لويس سواريز، هو الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم آرسنال، الذي يُعد مهاجماً خبيراً، ومتخصصاً في تسجيل الأهداف عندما يكون داخل مربع العمليات.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن برشلونة معجب بالإمكانيات التي يتمتع بها بيير إيمريك أوباميانج، ولهذا يحظى بأهمية كبرى على حساب خيارات أخرى مثل ردوريجو مورينو مهاجم فالنسيا، وأولفييه جيرو (33 سنة)، وفرناندو لورينتي (34 سنة).

وأشارت الصحيفة الكتالونية، إلى أن برشلونة مطالب بتقديم عرض لا يُقاوم لآرسنال، من أجل إغلاق الصفقة في الشهر الجاري، مع العلم أن قيمته السوقية تقدر بحوالي 70 مليون يورو.

وينتهي عقد أوباميانج مع آرسنال بانقضاء الموسم المقبل، لكن الوضع الاقتصادي لبرشلونة قد يُصعب إمكانية إتمام الصفقة خلال الشهر الجاري، خاصةً وأن النادي يحتاج لإدخال 70 مليون يورو إلى خزائنه قبل 30 يونيو لموازنة الحسابات.

وفي نفس السياق، قالت محطة “راديو كتالونيا”، إن برشلونة مهتم بضم هاري كين، سيما وأن توتنهام هوتسبير سيبيع اللاعب في الصيف المقبل بأقل من 160 مليون يورو، بسبب حاجة النادي الإنجليزي للسيولة المالية بعد بناء ملعبه الجديد.

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