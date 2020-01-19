عدن تايم

"أوتشا"..السعودية تتصدر الدول المانحة لليمن

19 يناير، 2020
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عدن تايم – وكالة الأنباء السعودية

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” إن السعودية تصدرت الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لعام 2019 والمقدرة بـ4.19 مليار دولار أمريكي.

وتأتي هذه الخطة كأكبر نداء تطلقه الأمم المتحدة لليمن؛ حيث تتمثل الأهداف الاستراتيجية للخطة في إنقاذ الأرواح، وحماية المدنيين، وتعزيز التكافؤ في الحصول على المساعدات، وضمان أن العمل الإنساني يدعم قدرات المرونة والتحمُّل والانتعاش المستدام.

ووفقا لتقرير المكتب؛ فإن المملكة قدمت مبلغ 968.4 مليون دولار أمريكي بنسبة 28%، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 907.6 مليون دولار بنسبة 26% من إجمالي 3.48 مليار دولار.

وتسعى “أوتشا” لاستكمال المبلغ المتبقي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن والمقدر بـ71 مليون دولار نظرا لاستمرار تردي الأوضاع الإنسانية باليمن؛ حيث إن خطة الاستجابة ستشمل دعم قطاعات مختلفة في كل من الأمن الغذائي والزراعة، والصحة، والمياه والنظافة، والصرف الصحي، والتغذية الصحية، والمأوى والتعليم وغيرها.

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quotأوتشاquotالسعودية الدول المانحة تتصدر لليمن

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