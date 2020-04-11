أوكسفام: إعلان أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ضربة مدمرة

4 مايو / متابعات



وصفت منظمة أوكسفام، إعلان أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بالضربة المدمرة، في ظل محدودية التجهيزات لاحتواء انتشاره.

وشددت في بيان، اليوم الجمعة، على ضرورة توافق جميع أطراف النزاع في اليمن، على وقف إطلاق النار على وجه السرعة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن لضمان أفضل فرصة لاحتواء الفيروس.

ونبهت، إلى العجز في الأدوية والمعدات والعاملين في المجال الصحي، مشيرة إلى أن توقف نصف المراكز الصحية عن العمل.