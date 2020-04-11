4 مايو

أوكسفام: إعلان أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ضربة مدمرة

11 أبريل، 2020
0

الجمعة – 10 أبريل 2020 – الساعة 10:48 م بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / متابعات


وصفت منظمة أوكسفام، إعلان أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بالضربة المدمرة، في ظل محدودية التجهيزات لاحتواء انتشاره.
وشددت في بيان، اليوم الجمعة، على ضرورة توافق جميع أطراف النزاع في اليمن، على وقف إطلاق النار على وجه السرعة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن لضمان أفضل فرصة لاحتواء الفيروس.
ونبهت، إلى العجز في الأدوية والمعدات والعاملين في المجال الصحي، مشيرة إلى أن توقف نصف المراكز الصحية عن العمل.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أوكسفام أول إصابة إعلان بفيروس ضربة كورونا مؤكدة مدمرة

إقرا أيضا

Photo of ترامب يتوقع إلى اي عدد سيبلغ ضحايا كوفيد-19 !!

ترامب يتوقع إلى اي عدد سيبلغ ضحايا كوفيد-19 !!

11 أبريل، 2020
Photo of قتلى وجرحى بهجوم المقاومة الجنوبية على موقع ميلشيا الإصلاح بشبوة

قتلى وجرحى بهجوم المقاومة الجنوبية على موقع ميلشيا الإصلاح بشبوة

11 أبريل، 2020
Photo of العولقي : تناسى الإصلاحيين انهم سلموا ساحل حضرموت وموانئها لتنظيم القاعدة

العولقي : تناسى الإصلاحيين انهم سلموا ساحل حضرموت وموانئها لتنظيم القاعدة

11 أبريل، 2020
Photo of تعميم الى المستشفيات الخاصة في عدن

تعميم الى المستشفيات الخاصة في عدن

11 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق