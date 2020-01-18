أولى الأزمات التي اصطدم بها سيتين في برشلونة

كيف سيحل سيتين أزمة برشلونة الدفاعية؟

فريق عمل يوروسبورت عربية

ينتظر كيكي سيتين مدرب نادي برشلونة الإسباني الجديد العديد من التحديات القوية خلال الفترة المقبلة لحل العديد من الأزمات التي واجهت الفريق طوال الفترة الماضية.

صورة..سيتين يقود الحصص التدريبية لبرشلونة

ويعد خط الدفاع أولى التحديات المبكرة التي ستواجه كيكي سيتين مدرب الفريق الجديد حيث ينبغي عليه أن يحسن المردود الدفاعي للفريق الذي يعاني منذ بداية الموسم.

وعقب رحيل جيان كلير توديبو لصفوف شالكه أصبح أمام سيتين ثلاثة خيارات في الدفاع فقط وهم كليمنت لونغليه وجيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي وهم الثلاثي المتاح فقط أمام المدرب الجديد.

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واستقبلت شباك برشلونة 23 هدفاً بالليغا هذا الموسم في 19 مباراة بواقع 1.2 هدف للمباراة الواحدة وهو ما يهدد موسم النادي الكتالوني مقارنة بريال مدريد وجاره أتلتيكو اللذان استقبلا 12 هدفاً فقط بالبطولة.

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ومن المعروف أن الصلابة الدفاعية ليست من أسلوب سيتين المعروف خلال مسيرته مع التدريب الذي سيواجه تحدياً قوياً لتحسين أرقام برشلونة الدفاعية فعلى سبيل المثال في بعض المباريات لعب المدرب بثلاثة مدافعين في فترة ولايته بريال بيتيس ولكن صعب تطبيق هذه الطريقة في برشلونة الذي يعاني من قلة الخيارات الدفاعية.

وسيكون الثنائي لونغليه وبيكيه الأقرب لقيادة الدفاع في التشكيلة الأساسية بالمباريات نظراً لقلة العناصر التي تستطيع المنافسة معهم بالإضافة إلى أومتيتي الذي يعاني من تراجع الأداء بسبب الإصابات القوية التي تعرض لها في الركبة وغيابه لفترات طويلة عن المباريات.

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كما يوجد خيار آخر أمام سيتين لحل الأزمات الدفاعية وهي الاستعانة برونالد أروخو مدافع الفريق الشاب الذي شارك لدقائق معدودة بالليغا وحصل على البطاقة الحمراء.