أخبار نادي برشلونة

أولى خطوات عودة الدوري الأسباني العملية !

1 مايو، 2020
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أولى خطوات عودة الدوري الأسباني العملية !

هاي كورة_ قامت كادينا سير الأسبانية بنشر مواعيد عودة أندية الدوري الإسباني للتدريبات وفقا لبروتوكل رابطة هذا الدوري.

لن يتمكن جميع اللاعبين من التواجد في غرفة ملابس واحدة في فترة التدريبات وفي هذه الفترة اللاعبون سيذهبون للتدريبات في نفس السيارة و سيستخدمون أيضا حقائب قابلة للتحليل لوضع ملابس التدريبات فيها.

لاعبو أندية الليجا تلقوا كتابا سيكون دليلا لهم في فترة التدريبات، وسيكون هناك تعقيم للمنشآت الرياضية وسيكون هناك توفير للمواد التعقيمية، أيضًا سيتم وضع علامات للمنشآت الرياضية و ستتمكن فقط وسائل الإعلام المرتبطة برابطة الدوري و الأندية من التواجد في التدريبات.

-4-5 مايو فحص و معاينة المنشآت الرياضية

-6-7 إجراء فحوصات تشخيص فيروس كورونا و الإعلان عن نتائجها في غضون 48 ساعة

-8-11 مايو إجراء تدريبات انفرادية و 18 مايو إجراء التدريبات الجماعية.


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