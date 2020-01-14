أولي مباريات ستين مع برشلونة

هاي كورة – لن يتأخر ظهور ستين كثيرا علي مقاعد بدلاء برشلونة فاليوم الذي اعلن فيه عن توليه رسميا مهمة تدريب الفريق هو الثالث عشر من يناير واول مبارياته في قيادة الفريق ستكون في التاسع عشر من يناير.

في التاسع عشر من يناير سيستقبل برشلونة بقيادة مدربه الجديد كيكي ستين فريق غرناطة في الكامب نو , غرناطة الذي هزم برشلونة في الدور الاول بثنائية وكان أحد ثلاث فرق نجحت في هزيمة الكتلان في الدور الاول جنبا الي جنب مع بلباو ومع ليفانتي , سيكون اختبار سهل نوعا ما كأول اختبار للمدرب الجديد.