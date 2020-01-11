أول برقية من الرئيس هادي للسلطان الجديد لسلطنة عمان

بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،اليوم، برقية تهنئة الى اخيه سلطان عُمان جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد ، هنأه فيها بمناسبة توليه مقاليد الحكم في بلاده.

واشار فخامة الرئيس الى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين..متطلعاً الى مواصلة تعزيزها و تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وعبر رئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن احر التهاني واطيب التبريكات لجلالته بهذه المناسبة..متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادته الرشيده.