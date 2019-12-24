المشهد العربي

أول تعليق لـ بن فريد على مقتل يسلم حبتور في سجون الإخوان

24 ديسمبر، 2019
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تفاعل رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، أحمد عمر بن فريد، مع هاشتاج “شبوه تعذيب مواطن حتى الموت”.

وكتب بن فريد، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “تكشفت قذارة عصابات حزب الإصلاح-إخوان اليمن في شبوة عبر عميلهم لعكب بجريمة قتل ابن شبوة يسلم صالح سعيد حبتور بعد تعذيبه حتى الموت”.

وتابع: “جريمة كبرى تحمل بصمات قتلة الشهيد سعيد باتاجرة وتنذر بما هو أسوأ، ونتيجة طبيعية لعملية بيع شبوة”.

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