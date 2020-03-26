أول تعليق للحكومة اليمنية على إطلاق الحوثيين لأربعة من معتقلي الطائفة البهائية

طالب وزير الاعلام اليمني معمر الارياني اليوم المجتمع الدولي بتكثيف الضغوط على المليشيا الحوثية لإطلاق جميع المختطفين من الطائفة البهائية دون تمييز او قيد او شروط وإعادة ممتلكاتهم وأموالهم المصادرة باعتبارهم مدنيين وليسوا اسرى حرب.

وقال الارياني في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر أن هذه الجرائم الارهابية التي تقوم بها المليشيا الحوثية بحق الأقليات الدينية والمذهبية ومنها الطائفة البهائية من قتل واختطاف وتعذيب وتهجير هي نفس المنهج والسلوك للجماعات الارهابية الأخرى ولا تقل عنها بشاعة

وأشار الارياني إلى أن اعتقال قيادات الطائفة البهائية جريمة ارهابية مخالفة للمبادئ الإنسانية والاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأضاف الارياني ” تتجه المليشيا الحوثية المدعومة من ايران لاطلاق اربعة من قيادات الطائفة البهائية والابقاء على عائلاتهم في معتقلاتها بهدف الضغط عليهم ومنعهم من الحديث عن ظروف اعتقالهم وما تعرضوا له من ابتزاز وتعذيب نفسي وجسدي على يد المليشيا،وذلك في التفاف صريح على تعهداتها بإطلاق كافة المختطفين”

وأطلقت أمس الأربعاء ميليشيا الحوثي أربعة من قيادات الطائفة البهائية بعد سنوات من اعتقالهم وصدور حكم الاعدام بحق أحدهم