أول تعليق للخارجية اليمنية على اعلان المجلس الانتقالي الجنوبي

أصدرت وزارة الخارجية بيان مقتضب حول إعلان المجلس الانتقالي عن عزمه إدارة الجنوب.

وقالت الخارجية ان اعلان المجلس الانتقالي الجنوبي تمرد مسلح وانسحاب تام من اتفاق الرياض.

واضافت يتحمل ما يسمى بالمجلس الانتقالي وحده التبعات الخطيرة والكارثية لهكذا إعلان.

واشارت يأبى ما يسمى بالمجلس الانتقالي تحكيم العقل وتنفيذ ما عليه وفقا لاتفاق #الرياض

واختتمت المجلس الانتقالي يصر على الهروب وتغطية فشله بإعلان استمرار تمرده المسلح على الدولة.