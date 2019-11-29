أول تعليق للزبيدي حول مفوضات الحوثيين مع السعودية ..شاهد ماذا قال





تحدث رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزُبيدي، عن المحادثات بين المملكة العربية السعودية ومليشيا جماعة الحوثي الإنقلابية، بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الحرب في اليمن.

وقال الزُبيدي معلقاً على المحادثات (السعودية – الحوثي)، “وجهة نظري أن الحوثي الآن يحتضر، ويخضع في الوقت الحالي لطاولة المفاوضات بشكل مباشر مع السعودية”.

وأضاف، إن الحوثي يحاول الخروج من عنق الزجاجة، فإذا لم يقبل بالسلم طائعا، خاصة بعد الشروع بتنفيذ اتفاق الرياض، فستكون الخطة الأساسية والبديلة هي تصعيد العمليات العسكرية، وستكون خياراته محدودة جدا.

وكان التحالف العربي، أعلن الثلاثاء، إطلاق سراح 200 أسير من جماعة الحوثي في اليمن.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي،: “قررت قيادة قوات التحالف (تقوده السعودية) وبمبادرة منها إطلاق سراح مائتي أسير من أسرى المليشيا الحوثية”.

وأضاف أنه تقرر أيضًا “تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة اليمنية صنعاء إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم”.

وتابع أن ذلك “يأتي انطلاقا من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق ستوكهولم”، وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى”، حسب المصدر ذاته.

وتحدثت وسائل إعلام يمنية وعربية، الأسبوع الماضي، عن محادثات ( سعودية – حوثية ) تجري بشكل غير مباشر بين الجانبين، عبر وساطات دولية، بهدف إنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ عام 2015.