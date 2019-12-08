المشهد العربي

أول تعليق من قرقاش على الإدانة السعودية لجريمة بنساكولا الإرهابية  

8 ديسمبر، 2019
0

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم الأحد، أن الإدانة السعودية الفورية على الجريمة الإرهابية في ينساكولا خير رد على من لايتمنى الخير للمملكة.

وكتب قرقاش عبر “تويتر”:”الإدانة السعودية الفورية، وعلى كافة المستويات، لجريمة إرهابية فردية خير رد على من لا يتمنى الخير للمملكة العربية السعودية الشقيقة وسمعتها”.

وأضاف:”أخذت السعودية الرسمية والشعبية زمام المبادرة ضد الجريمة الشنيعة في بنساكولا وأحسنت قولاً وفعلاً”.

الوسوم
أول الإدانة الإرهابية السعودية بنساكولا تعليق على قرقاش لجريمة من

مقالات ذات صلة

Photo of جرائم الحوثي الأبشع.. أطفالٌ قتلى وجرحى ومُشوَّهون

جرائم الحوثي الأبشع.. أطفالٌ قتلى وجرحى ومُشوَّهون

8 ديسمبر، 2019
Photo of نشر الكمائن.. هل يحمي الجنوب من اعتداءات مليشيا الإخوان؟

نشر الكمائن.. هل يحمي الجنوب من اعتداءات مليشيا الإخوان؟

8 ديسمبر، 2019
Photo of لوضع النفايات بالخطأ.. التحقيق مع مسؤولي مستوصف طبي بالمكلا

لوضع النفايات بالخطأ.. التحقيق مع مسؤولي مستوصف طبي بالمكلا

8 ديسمبر، 2019
Photo of معاقبة أطباء وموظفين رفضوا الاستماع لمحاضرة الحوثي

معاقبة أطباء وموظفين رفضوا الاستماع لمحاضرة الحوثي

8 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق