أول تعليق من قرقاش على الإدانة السعودية لجريمة بنساكولا الإرهابية  

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم الأحد، أن الإدانة السعودية الفورية على الجريمة الإرهابية في ينساكولا خير رد على من لايتمنى الخير للمملكة.

وكتب قرقاش عبر “تويتر”:”الإدانة السعودية الفورية، وعلى كافة المستويات، لجريمة إرهابية فردية خير رد على من لا يتمنى الخير للمملكة العربية السعودية الشقيقة وسمعتها”.

وأضاف:”أخذت السعودية الرسمية والشعبية زمام المبادرة ضد الجريمة الشنيعة في بنساكولا وأحسنت قولاً وفعلاً”.