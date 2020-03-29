المشهد اليمني

أول رد من الحكومة الشرعية على دعوة غريفيث لعقد اجتماع عاجل 

30 مارس، 2020
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المشهد اليمني

أعلنت الحكومة الشرعية، ترحيبها بدعوة المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى عقد اجتماع عاجل يبحث وقف إطلاق النار في اليمن، لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا.

قالت وزارة الخارجية في بيان إن “هذا الموقف يأتي حرصا من الحكومة على التخفيف من معاناة اليمنيين ومن أجل تجنيب اليمن تبعات الانتشار المحتمل لكورونا”، وفق ما نقلته وكالة “سبأ” الرسمية.

ودعت الحكومة الشرعية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى “الضغط على مليشيات الحوثي للاستجابة لهذه الدعوة دون شروط مسبقة وإيقاف خروقاتها وتصعيدها المستمرة”.

وفي وقت سابق، جدد غريفيث دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية؛ لتهيئة بيئة مواتية لتحقيق وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد، والاستعداد لموادجهة وباء كورونا.

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