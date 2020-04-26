المشهد اليمني

أول رد من رئيس أركان الجيش اليمني بخصوص إعلان الانتقالي الحكم الذاتي في الجنوب

26 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

دعا الفريق صغير بن عزيز، رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، إلى ضرورة أن يكون هناك رد واضح تجاه ما قام به المجلس الانتقالي الجنوبي، من إعلان حالة الطوارئ والحكم الذاتي في الجنوب.

 

وقال بن عزيز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، رصدها “المشهد اليمني”: إلى كل أبناء اليمن الأحرار، يجب أن يكون الرد على ما يسمى بالانتقالي رد واضح”.

 

وأضاف بن عزيز، “المواقف الغير واضحه تعني ضعف الوازع الوطني”.

 

واختتم تغريدته، بعبارة “تحيا الجمهورية اليمنية”.

 

ويعد هذا أول تعليق من قائد عسكري، رداً على بيان الانتقالي، مساء السبت، بإعلان حالة الطوارئ وتنفيذ حكم ذاتي في الجنوب، استمراراً للإنقلاب الذي قاموا به في اغسطس 2019، وانقلاباً ايضاً على اتفاق الرياض، المبرم بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في نوفمبر 2019 برعاية المملكة العربية السعودية.

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