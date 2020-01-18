أول رسالة وجهها سيتيين إلى لاعبي برشلونة

سبورت 360 – تتوسم جماهير برشلونة، خيراً في المدرب الجديد كيكي سيتيين، حيث يتميز الأخير بأسلوب كروي يرتكز على الاستحواذ والتمرير القصير واللعب التموضعي، وهو ما يتواءم مع فلسفة الفريق الكتالوني.

وسيخوض برشلونة يوم الأحد القادم، مباراة في المتناول أمام غرناطة، برسم فعاليات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإسباني، وسيحاول كيكي سيتيين إمتاع جماهير الكامب نو، إلى جانب تحقيق النقاط الثلاث.

سيتيين يطالب لاعبي برشلونة بالتضحية:

وبحسب شبكة “ESPN” الأمريكية، فإن كيكي سيتيين اجتمع مع لاعبي برشلونة يوم الثلاثاء الماضي، وطالبهم بالتضحية في التدريبات من أجل معالجة المشاكل البدنية بشكل جذري، ما سيساعدهم في تسريع الهجمات وممارسة الضغط العالي بفعالية.

وقال لهم سيتيين بالحرف: “من لديه أية شكوك، يجب أن يخبرني على الفور، يجب أن نضحي بأنفسنا وأن نعالج المشكلة فوراً من جذورها، وسيكون التدريب أكثر كثافة، صحيح هو عمل شاق، ولكن هكذا سنستعيد الضغط العالي، وسرعة تحريك الكرة”.

وأوضح المصدر المذكور، أن كيكي سيتيين استدعى ليونيل ميسي إلى مكتبه، وقد دخل البرغوث الأرجنتيني إلى الاجتماع مع بعض الشكوك، ولكنه خرج بابتسامة عريضة ملحوظة على وجهه.

وقالت الشبكة الأمريكية، إن كيكي سيتيين التقى بإرنستو فالفيردي في المدينة الرياضية، يوم الثلاثاء الماضي، وتحدث الطرفان لمدة 15 دقيقة، وفي نهاية الحديث قال فالفيردي لسيتيين: “إذا أردت مساعدة، اتصل بي”.

وأضافت الشبكة في سياق آخر: “لاعب من برشلونة أخبرنا بأن التدريبات تحت قيادة كيكي سيتيين أكثر كثافة من تدريبات فالفيردي وأن الروندو أصبحت أسرع بكثير”.

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