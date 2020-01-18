أخبار نادي برشلونة

أول رسالة وجهها سيتيين إلى لاعبي برشلونة

18 يناير، 2020
0
أول رسالة وجهها سيتيين إلى لاعبي برشلونة
لاعبو برشلونة

سبورت 360 – تتوسم جماهير برشلونة، خيراً في المدرب الجديد كيكي سيتيين، حيث يتميز الأخير بأسلوب كروي يرتكز على الاستحواذ والتمرير القصير واللعب التموضعي، وهو ما يتواءم مع فلسفة الفريق الكتالوني.

وسيخوض برشلونة يوم الأحد القادم، مباراة في المتناول أمام غرناطة، برسم فعاليات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإسباني، وسيحاول كيكي سيتيين إمتاع جماهير الكامب نو، إلى جانب تحقيق النقاط الثلاث.

سيتيين يطالب لاعبي برشلونة بالتضحية:

وبحسب شبكة “ESPN” الأمريكية، فإن كيكي سيتيين اجتمع مع لاعبي برشلونة يوم الثلاثاء الماضي، وطالبهم بالتضحية في التدريبات من أجل معالجة المشاكل البدنية بشكل جذري، ما سيساعدهم في تسريع الهجمات وممارسة الضغط العالي بفعالية.

وقال لهم سيتيين بالحرف: “من لديه أية شكوك، يجب أن يخبرني على الفور، يجب أن نضحي بأنفسنا وأن نعالج المشكلة فوراً من جذورها، وسيكون التدريب أكثر كثافة، صحيح هو عمل شاق، ولكن هكذا سنستعيد الضغط العالي، وسرعة تحريك الكرة”.

وأوضح المصدر المذكور، أن كيكي سيتيين استدعى ليونيل ميسي إلى مكتبه، وقد دخل البرغوث الأرجنتيني إلى الاجتماع مع بعض الشكوك، ولكنه خرج بابتسامة عريضة ملحوظة على وجهه.

وقالت الشبكة الأمريكية، إن كيكي سيتيين التقى بإرنستو فالفيردي في المدينة الرياضية، يوم الثلاثاء الماضي، وتحدث الطرفان لمدة 15 دقيقة، وفي نهاية الحديث قال فالفيردي لسيتيين: “إذا أردت مساعدة، اتصل بي”.

وأضافت الشبكة في سياق آخر: “لاعب من برشلونة أخبرنا بأن التدريبات تحت قيادة كيكي سيتيين أكثر كثافة من تدريبات فالفيردي وأن الروندو أصبحت أسرع بكثير”.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أول إلى برشلونة رسالة سيتيين لاعبي وجهها

إقرا أيضا

Photo of كيف يمكن إيقاف خطر ميسي ؟

كيف يمكن إيقاف خطر ميسي ؟

18 يناير، 2020
Photo of صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة ويوفنتوس

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة ويوفنتوس

18 يناير، 2020
Photo of يوفنتوس يرغب في القيام بصفقة تبادلية مع برشلونة

يوفنتوس يرغب في القيام بصفقة تبادلية مع برشلونة

18 يناير، 2020
Photo of داليساندرو : سيتين لديه الإمكانيات التي تجعله مدرباً لبرشلونة

داليساندرو : سيتين لديه الإمكانيات التي تجعله مدرباً لبرشلونة

18 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق