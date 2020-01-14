أول عملية لـ”الذئاب المنفردة” في اليمن تخلف قتلى وجرحى

تمكنت “الذئاب المنفردة” في اليمن، من تنفيذ أول عملية خلال العام الجديد 2019، مخلفة قتلى وجرحى.

“و الذئاب المنفردة” هم أشخاص يقومون بعمليات مسلحة بوسائل مختلفة بشكل منفرد بدوافع عقائدية أو اجتماعية أو نفسية أو حتى مرضية دون أن تربطهم علاقة واضحة بتنظيم ما، ومن دون أن يكون له ارتباط مباشر بشبكة على الأرض المستهدفة، كما حصل ظهر اليوم في مديرية لودر، محافظة أبين، من قيام شخص مختل عقليا، بقتل واصابة 12 شخصا في أحد مساجد قريته، ومن بين القتلى والده وإمام المسجد.

ويعد “الذئب المنفرد” الذي ارتكب جريمة لودر من النوع الاول؛ لكونه مختل عقليا ونفسيا؛ لتتمكن قوات الحزام الامني من القبض عليه، مغرب اليوم، بعد مطارته في الجبال القريبة من قرية الصلعاء.

وبهذا فإن هناك نوعين من الذئاب المنفردة، النوع الأول الذي تقوده دوافع نفسية عاملهُ نفسي فقد يكون الشخص يعاني من تحديات عائلية أو وظيفية أو مجتمعية فيقوم بإطلاق طاقته السلبية نحو الأخرين حيث يقوم بالانتقام من محيطه من جهة وحتى يشار إليه بالبنان والبحث عن الشهرة من جهة أخرى، أما النوع الثاني وهو الأكثر خطورة وانتشاراً فيكون ذات توجهات عقائدية أو أيديولوجية أو قومية.

و”الذئاب المنفردة” هم أشخاص يقومون بعمليات مسلحة بوسائل مختلفة بشكل منفرد بدوافع عقائدية أو اجتماعية أو نفسية أو حتى مرضية دون أن تربطهم علاقة واضحة بتنظيم ما، ومن دون أن يكون له ارتباط مباشر بشبكة على الأرض المستهدفة.

وتشير القواميس الى أن اصطلاح “الذئاب المنفردة” نحت بصورته الجلية في وسائل الإعلام والأوساط السياسية الغربية.