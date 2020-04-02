أول مدينة يمنية تغلق كافة أسواقها تحسباً لانتشار كورونا (صورة)

أغلقت الجهات المختصة في محافظة حجة الأربعاء السوق المركزي والأسواق الفرعية لبيع القات في عاصمة المحافظة في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشاد محافظ حجة هلال الصوفي المعين من قبل الحوثيين بتعاون أجهزة الأمن والسلطة المحلية وصندوق النطافة والتحسين ومكتب الأشغال في تنفيذ حملة إغلاق السوق المركزي في منطقة السوايلة والأسواق الفرعية لوقاية المواطنين من تفشي الفيروس.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمعالجات التي تم اتخاذها عبر مربعات ومنافذ بديلة للبيع لضمان منع التجمعات والازدحام وتنفيذ شروط السلامة الصحية لوقاية المواطنين من الوباء.

وأكد المضي في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية العليا ومجلس الوزراء لحماية المجتمع من هذه الجائحة.. موجها الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات لإغلاق هذه الأسواق وعدم الالتزام بمنافذ البيع البديلة مؤقتا.