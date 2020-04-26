أول مكتب تنفيذي في محافظات الجنوب يؤيد بيان الانتقالي

ترأس العميد عبدالله مهدي سعيد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع ، مساء اليوم الأحد، اجتماعا استثنائيا موسعا، ضم قيادة وأعضاء المكتب التنفيذي في السلطة المحلية والهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة.

وفي الاجتماع رحب العميد مهدي بالحاضرين من مدراء عموم المكاتب التنفيذية والمديريات، واستعرض معهم الدوافع والأسباب التي أدت إلى إتخاذ قرار المجلس بإعلان الإدارة الذاتية للجنوب، وصعوبات ومتطلبات مرحلة ما بعد بيان الأمس الصادر عن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي.

وقال رئيس القيادة المحلية أن البيان لم يأتي عبث وليس وليد الصدفة أو ردة فعل كما تروج له وسائل الإعلام المعادية، بل على العكس جاء نتيجة لمخاض طويل للثورة الجنوبية، وقد تأخر كثيرا.

وأكد العميد مهدي أن المجلس الانتقالي لم يكن بإمكانه السكوت أكثر أمام سياسة تجويع وانهاك الشعب الجنوبي ولهذا بادر إلى تحمل المسؤولية الكاملة من خلال إدارة حقيقية لمؤسسات الدولة، قائلا: “نحن أصحاب ثورة وقضية وهدف وسنمضي في تحمل المسؤولية ولا تراجع عن ذلك مهما تكن حجم الصعاب والتحديات الماثلة”.

وأوضح مهدي أن تروي قيادة المجلس الانتقالي خلال الفترة الماضية ليس عن ضعف أو عجز وإنما من منطلق إتاحة ومنح الفرصة الكافية لقيادة التحالف لمراجعة أداء حكومة شرعية في الجنوب، لكن دون جدوى،مؤكداً أن المجلس ومعه جميع الشرفاء والمخلصين سيعطي أنموذجا مشرفا في الإدارة وبما يعيد الاعتبار للمواطن الجنوبي الذي ذاق الأمرين خلال المراحل الماضية.

كما تحدث وكيل أول محافظة الضالع الأستاذ نبيل قاسم العفيف مفتتحا حديثه بإعلان قيادة وأعضاء المكتب التنفيذي والمجلس المحلي بالمحافظة التأييد الكامل لبيان هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، والإشادة بكل ما ورد فيه من نقاط هامة واصفا إياها بالقرار التاريخي والشجاع.

وقال العفيف إننا كسلطة محلية في محافظة الضالع سنعمل على تطبيق كل ما جاء في البيان من قرارات ملزمة سعيا للانطلاق نحو العمل المؤسساتي وبناء الوطن لضمان حصول الشعب على حقوقه، مشددا في ذات الوقت على جسامة المهام وصعوبة المرحلة وما تتطلبه من تظافر كل الجهود لتجاوزها بإذن الله.

وناقش المجتمعون ما جاء في بيان رئاسة المجلس الانتقالي، مجددين تأييدهم المطلق لكل ما ورد فيه، وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة اقتصادية كلفت بتقديم مقترح بمصفوفة تفعيل وتنشيط وحصر الموارد المالية بالمحافظة، كما صدر عن الاجتماع بيان تأييد عن المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة، هذا نصه:

بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي لمحافظة الضالع المنعقد في مساء يوم الاحد الموافق 26/4/2020م

وقف المكتب التنفيذي لمحافظة الضالع في دورته الاستثنائية المنعقدة في مساء يوم الاحد الموافق 26/4/2020 م أمام البيان التاريخي الهام الصادر عن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الصادر يوم السبت الموافق 25/4/2020م والمتضمن أسس ومقومات الإدارة الذاتية للجنوب.

وعليه: فان المكتب التنفيذي وبالإجماع ومعه المجلس المحلي والهيئة الإدارية يؤيد بالإجماع البيان التاريخي الهام الصادر عن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي والذي يمثل هذا البيان تطلعات وآمال شعبنا في الإدارة الذاتية واعتبار تلك الخطوة الأولى في استعادة دولته وأرضة المسلوبه وهويته المصادرة وتجاوز كل الصعوبات والعراقيل التي وضعت أمام هذا الشعب الصابر والعظيم الذي ظلم وحرم كثيراً.

ونهيب بجميع مكاتب المحافظة والسلطة المحلية والمؤسسات والهيئات والمديريات القيام بدورها في تنفيذ ما رسم في هذا البيان.

وختاماً نهني قيادتنا السياسية والعسكرية في المجلس الانتقالي الجنوبي وشعبنا الجنوبي العظيم على هذه الخطوة التاريخية المباركة.

صادر عن الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي لمحافظة الضالع والهيئة الإدارية للمجلس المحلي