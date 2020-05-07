أخبار نادي برشلونة

أول هدف لأسطورة.. أبويل نيقوسيا الضحية الأولى لـ سواريز مع برشلونة

7 مايو، 2020
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أول هدف لأسطورة.. أبويل نيقوسيا الضحية الأولى لـ سواريز مع برشلونة


رؤية الكرة في الشباك هي أهم اللحظات التي ينتظرها اللاعبون، والتي تمنح الجماهير شعورا مختلفا متنوعا بين الفرحة والحزن والغضب والانتقام، وتخلق ردات فعل تكون عفوية بسبب انجرافك وراء عواطفك بشكل غير مفهوم وغير قابل للتفسير أحيانًا، أو تجعلنا نقوم بحالات تعبيرية تم التخطيط لها مسبقًا للتعبير عن قضية خاصة أو موقف ما في بعض الأحيان.

يمثل أول هدف في مسيرة اللاعب، مفتاح النجاح والثقة التي تقوده إلى تكرار الوصول لشباك المنافسين، ويعد أيضا السبب الرئيس في دخول قلوب الجماهير التي تنتمى لها.

أول هدف لأسطورة كروية.. سواريز
 

أحرز سواريز أول هدف له مع برشلونة ضد أبويل نيقوسيا في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، افتتح سواريز التسجيل بعد كرة رائعة بالكعب، في المباراة التي انتهت بفوز البرسا بـ 4-0.

جدير بالذكر أن سواريز انتقل في موسم 2014-2015 إلى برشلونة مقابل 81 مليون يورو قادما من ليفربول الإنجليزى.

 

 

 

 

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