أول هدف لأسطورة.. تايلاند بوابة نيمار مع برشلونة وأتلتيكو مدريد الرسمية



رؤية الكرة في الشباك هي أهم اللحظات التي ينتظرها اللاعبون، والتي تمنح الجماهير شعورا مختلفا متنوعا بين الفرحة والحزن والغضب والانتقام، وتخلق ردات فعل تكون عفوية بسبب انجرافك وراء عواطفك بشكل غير مفهوم وغير قابل للتفسير أحيانًا، أو تجعلنا نقوم بحالات تعبيرية تم التخطيط لها مسبقًا للتعبير عن قضية خاصة أو موقف ما في بعض الأحيان.



يمثل أول هدف في مسيرة اللاعب، مفتاح النجاح والثقة التي تقوده إلى تكرار الوصول لشباك المنافسين، ويعد أيضا السبب الرئيس في دخول قلوب الجماهير التي تنتمى لها.



أول هدف لأسطورة كروية.. نيمارتمكن النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الحالي، من توقيع أول أهدافه مع نادي برشلونة الإسبانى، في اللقاء الودي الذي جمع الفريق بمنتخب تايلاند في جولة النادي الكتالوني الاستعدادية لأحد المواسم.سجل نيمار الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، من أصل 7 أهداف تناوب على تسجيلها كل من ميسي هدفين، نيمار وسانشيز هدف لكل منهما، فيما سجل بيدرو هاتريك هو الأول من نوعه له مع برشلونة.



فيما جاء أول أهداف نيمار الرسمية في شباك أتلتيكو مدريد، لينقذ البارسا من السقوط بعدما سجل هدف التعادل بعد نزوله في الشوط الثانى.





