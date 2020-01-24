كريتر سكاي

إبراهيم تيسير مديرا لمكتب الخدمة المدنية بمديرية حصوين

24 يناير، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

أصدر المحافظ المحافظ القرار رقم (٤) لسنة (٢٠٢٠م) قضت المادة الأولى منه بتعيين الاخ ابراهيم احمد سعيد تيسير  مديرا لفرع مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمديرية حصوين بناء على عرض مدير عام المديرية .

وقضت المواد الأخيرة من القرار بإلغاء أي تعيينات أو تكليفات سابقة والعمل بها من تاريخ صدورها وإبلاغ الجهات الملزمة بالتنفيذ.

وتاتي هذه القرارات في اطار توجهات السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ باكريت  تفعيل دور  المكاتب والإدارات في المديرية وتحسين مستوى أداءها ومعالجة الاختلالات بما يضمن  توفير الخدمات للمواطنين وتسهيل معاملاتهم  دون تأخير.

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إبراهيم الخدمة المدنية بمديرية تيسير حصوين لمكتب مديرا

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