إبعاد”4″ لاعبين في الهلال عن بعثة زيمبابوي

السودان اليوم :

قرّر نادي الهلال اختيار”20″ لاعبًا إلى ستغادر إلى زيمبابوي غدًا”الأربعاء” لمواجهة بلانيتيوم ضمن المرحلة الخامسة من دور المجموعات لأبطال إفريقيا.

وضمت القائمة كلاً من جمال سالم، يونس الطيب، محمد أبوجا، عبد اللطيف بوي، أطهر الطاهر، عمّار الدمازين، فارس عبد الله، السمؤال ميرغني، ديديه كاديو، أحمد حليبي، محمد دراح، مؤمن عصام، محمد مختار،عبد الرؤوف، سليم محمد، وليد الشعلة، عماد محسن، محمد موسى الضي، موفق صديق، سكندر صامويل.

وبات نصر الدين الشغيل وأبو عاقلة محمد خارج حسابات الطاقم الفني للإيقاف، فيما يعاني نزار حامد من إصابة منحه الطبيب راحة لمدة ستة أسابيع.

والهلال في المجموعة الثانية يحتّل المركز الثالث برصيد”6″ نقاط، وسيكون في حاجة إلى الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي والأهلي المصري لضمان التأهل إلى المرحلة المقبلة من المنافسة.