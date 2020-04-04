إب.. أمطار غزيرة قطعت الطرق وأعاقت حركة السير غربي المحافظة

شهدت عدد من البلدات والمناطق بمحافظة إب “وسط البلاد” أمطار غزيرة الساعات الماضية، تسببت بدمار كبير في الطرقات والممتلكات الزراعية.

وقالت مصادر محلية لـ”المصدر أونلاين” إن مناطق عدة بمديرية فرع العدين غربي محافظة إب، شهدت مساء الجمعة أمطاراً غزيرة تسببت بخراب واسع في الطرقات العامة الرئيسية ودمار في الأراضي الزراعية.

وبحسب المصادر فقد توقفت حركة السير بعدد من الطرق الرئيسية بالمديرية وبقي الكثير من المواطنين عالقين، وحالت السيول وخراب الطرقات دون إمكانية عودتهم إلى مناطقهم ومساكنهم بالمديرية.

وأضافت المصادر أن عدد من المواطنين اضطروا لقطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام للوصول إلى مناطقهم، بعد أن توقفت السيارات عن الحركة فيما بقي كبار سن ونساء عالقون في الطرقات.

ومن المتوقع أن تبدأ مبادرات محلية لمحاولة فتح الطرقات التي تعرضت للخراب والدمار، في الوقت الذي لم يعد الأهالي يعولون على الجهات المعنية لمساعدتهم، خصوصا وأن طرق مديرية فرع العدين لم يتم الاهتمام بها من قبل السلطات المحلية منذ عقود.

وقام الأهالي خلال السنوات والأشهر الماضية بمبادرات واسعة لإصلاح طرقهم ورصفها بتمويل من مغتربين وأبناء المنطقة.