إب.. خلافات حوثية تودي بحياة أحد عناصرهم بعد ساعات من مصرع آخر

قتل مسلح حوثي بإحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن، في حادثة تعد هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة الماضية.

وقالت مصادر محلية إن مسلح حوثي قتل برصاص مسلحين في منطقة “شعب يافع” بمنطقة السحول شمال مدينة إب.

وأضافت المصادر أن المسلح الحوثي يدعى “أمجد عبدالواحد الفلاحي” وسط ظروف وملابسات غامضة.

ونفذ أقارب القتيل وقفة احتجاجية أمام بوابة الأستاد الرياضي بمدينة إب تنديدا بعدم القبض على الجناة وتراخي الجهات الأمنية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في عملية القبض على الجناة، متهمين إياهم بالتواطؤ مع القتلة.

وينتمي القتيل إلى منطقة “جياء” بمديرية حبيش شمال محافظة إب.

وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من مقتل مسلح حوثي يدعى أبو همدان محمد محمد محسن الدميني” بمنطقة خولان بمديرية مذيخرة غرب جنوب محافظة إب بعد خلافات بين مسلحين حوثيين وتطور الخلاف حد الإشتباكات المسلحة وسقوط قتلى وجرحى.