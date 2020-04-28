إب.. سكان محليون يشكون تكدس النفايات وانتشار الأوبئة

في الوقت الذي تتصاعد التحذيرات من تفشي جائحة كورونا، ومرض الملاريا، شكا سكان محليون من تكدس النفايات بعدد من مديريات محافظة إب وسط اليمن، ما يهدد الأهالي بانتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة.

سكان محليون في مديرية السبرة أكدوا أن أكواما كبيرة من المخلفات تتكدس وسط مركز المديرية، في ظل صمت مليشيا الحوثي التي تخضع المحافظة لسيطرتها.

وأكد السكان أن تلك المخلفات تفاقم من انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة مثل الملاريا وغيرها.

وحمل السكان، مليشيا الحوثي الانقلابية ، كامل المسؤولية، مطالبين منظمة الصحة العالمية والمنظمات المهتمة بالضغط على مليشيا الحوثي بنقل المخلفات والقيام بعمليات رش واسعة للمديرية.

وكانت قد حذرت منظمة أطباء بلا حدود، الاحد، من خطر انتشار مرض الملاريا في مختلف المحافظات اليمنية تزامنا مع موسم الأمطار.

وأكدت المنظمة في سلسلة من تغريدات على حسابها في “تويتر” تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الملاريا أنه “مع بدء موسم الأمطار يزداد خطر الإصابة بالملاريا في اليمن”.

ولفتت الى انه “في الوقت الذي تتأهب فيه البلاد حاليا لمواجهة انتشار محتمل لكوفيد-19، فإن النظم الصحية الأخرى بحاجة إلى الاستمرار في العمل، وإلا فمن المتوقع أن ترتفع الوفيات بسبب أمراض أخرى مثل الملاريا”.

المنظمة ذكرت بانها عالجت 13 ألفا و93 حالة إصابة بالملاريا في عدد من المحافظات اليمنية، في 2019.

وتشهد جميع المحافظات اليمنية هطول امطار غزيرة ما يزيد حدة المخاوف من تفشي الأوبئة والأمراض التي تجد في أماكن تكدس النفايات بيئة خصبة لانتشارها حال عدم نقلها إلى خارج المناطق السكانية واحراقها.

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