المشهد اليمني

إب..مليشيا الحوثي تسقط مئات المعلمين من كشوفات الوظيفة العامة

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المشهد اليمني

أسقطت مليشيا الحوثي الانقلابية، مئات المعلمين بمحافظة إب من كشوفات الراتب، في مسعى لاستبدالهم بموالين.

وقال مصدر تربوي، إن مكتب التربية والتعليم بمحافظة إب والخاضع لسيطرة الحوثيين أقدم على فصل 788 معلماً ومعلمة من مختلف مديريات محافظة إب، واستبعادهم من كشوفات نصف الراتب لشهر ديسمبر 2017م والمقرر صرفه الأيام القادمة.

وشردت مليشيا الحوثي الانقلابية مئات المعلمين إلى محافظات أخرى وخارج اليمن بسبب الإختطافات والانتهاكات التي طالتهم منذ سيطرة المليشيا على المحافظة.

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