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إتحاد أصحاب العمل ينفي قيامه بإي إجراءات لتسجيل اتحاد الصاغة

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إتحاد أصحاب العمل ينفي قيامه بإي إجراءات لتسجيل اتحاد الصاغة

السودان اليوم :

نفي الاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني ما تم تداولة من أخبار في الوسائط الإعلامية بأن الاتحاد أكمل الاجراءات القانونية والرسمية اللازمة لتسجيل “اتحاد للصاغة والمعدنين السودانيين” .
وقال الأمين العام المناوب للاتحاد عباس علي السيد ، إن ما تم نشره من اخبار ومعلومات بإكمال الاتحاد لإجراءات للتسجيل اتحاد الصاغة غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة، وأوضح أن الاتحاد له هياكل قاعدية معروفة وتسلسل لبناء قطاعاته وتتم اجراءاتها وفقاً لقانون تنظيمات اصحاب العمل  للعام 1992 القانون المنظم، وأكد أن الاتحاد ليس مخولاً له القيام باي إجراءات قانونية ورسمية وقال إن مسجل عام تنظيمات العمل هو المعني بهذه المسائل والمُشرف على قيام كافة تنظيمات اصحاب العمل وفق اجراءات محددة.
وكانت اللجنة التمهيدية لاستعادة الاتحاد العام للصاغة وتجار الذهب قالت إن اتحاد اصحاب العمل أكمل الاجراءات القانونية والرسمية اللازمة لتسجيل شعبة الصاغة والتعدين بالسودان.







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